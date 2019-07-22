Xiaomi готує смартфон з незвичайним співвідношенням сторін

Китайська компанія Xiaomi зібрала на краудфандінговій платформі кошти на випуск незвичайного мобільного телефону Qin 2. У смартфоні Xiaomi Qin 2 використовується 5,05-дюймовий екран зі співвідношенням сторін екрану 22,5 до 9.

Завдяки такому формату смартфон вийшов дуже вузьким. Його габарити складають 132,6×55,4×8,6 мм при масі 105 грамів. Задня кришка пристрою – з полікарбонату. У незвичайного гаджета є 5-мегапіксельна камера, але немає фронтальної камери.

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Кнопки зосереджені праворуч, причому на додаток до клавіш включення і регулювання гучності, є незалежна кнопка включення асистента зі штучним інтелектом. Внизу розташований інтерфейс Type-C, апарат буде випускатися з вбудованою батареєю на 2100 мАг.

Смартфони Qin другого покоління

Перші телефони Qin позиціонувалися як гаджети для літніх людей, а ось Qin 2 орієнтований на школярів. У пристрої є вбудовані словники, програми для читання. Крім того, компанія реалізувала в гаджеті режим батьківського контролю: відстеження часу дзвінків і географічного розташування в реальному часі, а також режим тривоги.

Також, в другому поколінні телефон Qin підтримує повну версію китайського месенджера WeChat і відеочати, але при цьому в телефоні немає фронтальної камери. Серед інших функцій: підтримка інфрачервоного пульта дистанційного керування, підтримка перекладу 62 мов, вбудований розумний асистент Xiao Ai.

Друге покоління телефонів Qin 2 більше схоже на поєднання навчальних пристроїв і мобільних телефонів, ніж на смартфон. ціна незвичайного гаджета повинна скласти близько 73 доларів.

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