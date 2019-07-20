Samsung випустить ексклюзивний Galaxy Note10

Ексклюзивний Galaxy Note10 буде доступний лише у Китаї

З наближенням чергової презентації Samsung, в інтернеті з'являється все більше інформації про флагманську лінійку Galaxy Note10. Цього разу в мережі обговорюють ексклюзивну версію смартфона, яку продаватимуть лише в одній країні світу.

Блогер IceUniverse повідомив у своєму Twitter-акаунті, що компанія випустить спеціальну преміум-версію смартфона з підтримкою мереж 5G, 12 ГБ оперативної і 512 ГБ вбудованої пам'яті для китайського ринку. Ймовірно, Samsung також буде продавати версію з об'ємом вбудованої пам'яті 1 ТБ у Китаї.

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В інших країнах Galaxy Note 10 буде працювати у мережах 4G і отримає 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої пам'яті. Блогер повідомив, що в мінімальній конфігурації Note 10 отримає 128 ГБ пам'яті.

Камери нових флагманів практично не відрізнятимуться від лінійки Galaxy S10.

Samsung Galaxy Note10 покажуть 7 серпня

Очікується зростання продуктивності завдяки переходу на швидший стандарт пам'яті – UFS 3.0. Galaxy Note 10+ буде підтримувати швидку зарядку до 45 Вт, а звичайний Note 10 – до 25 Вт.

Презентація Galaxy Unpacked відбудеться 7 серпня.

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