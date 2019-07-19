У мережі засвітили макети iPhone 11

На каналі MacRumors з'явилося відео з наочною демонстрацією трьох нових айфонів з діагоналями 5.8, 6.1 і 6.5 дюймів. Єдина серйозна зміна в дизайні новинок – камера.

iPhone 11 і 11 Max отримають потрійну основну камеру, iPhone XR 2 подвійну. Всі вони укладені в квадратні об'єктиви. Якщо вірити Мін-Чі Куо, одинадцяті айфони отримають 3 сенсори: ширококутний на 12 МП, телеоб'єктив на 12 МП і супер ширококутний об'єктив на 12 МП.

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Такий сет забезпечить ширше поле зору, діапазон масштабування, кращу продуктивність при слабкому освітленні, а також захват більшої кількості пікселів для отримання чітких зображень, навіть при слабкому світлі.

Що ж стосується iPhone XR 2, то напевно невідомо, як саме забарвлять об'єктив. У MacRumors вважають, що він буде монотонного чорного кольору. Але є чутки про те, що об'єктив перефарбують в колір корпусу смартфона, залишивши чорні лінзи. Є також думка, що важіль беззвучний режим також зміниться з горизонтального на вертикальний.

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