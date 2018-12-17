Стали відомі характеристики нового смартфона Xiaomi

На сайті китайського регулятора TENAA з'явилися подробиці про смартфон Xiaomi Redmi 7 Pro, який поки не представлений офіційно. Гаджет отримає екран з вирізом, подвійну камеру і сканер відбитків пальців на задній панелі.

Відзначається, що смартфон отримає 5,84-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 19:9 і роздільною здатністю Full HD+. У його верхній частині з'явиться виріз у формі крапельки. Можливо, екран буде захищати скло Gorilla Glass. Оскільки ця модель оснащена 5,84-дюймовим дисплеєм, як і Redmi 6 Pro, очікується, що новинка стане її наступником – імовірно під назвою Redmi 7 Pro.

І ще: iPhone XR та Xiaomi Mi Mix 3: найкращі флагманські смартфони 2018 року

Xiaomi Redmi 7 Pro

Також відомо, що Redmi 7 Pro оснастять акумулятором ємністю 2900 мАг. Крім того, він буде працювати на Android з фірмовою оболонкою MIUI 10. Redmi 7 Pro має розміри 147,76x71,89x7,8 мм.

На сайті TENAA вказується, що новий варіант Xiaomi з номером моделі M1901F9T буде виконаний у глянсовому чорному варіанті. Модулі подвійної камери розташовані вертикально і трохи виступають з корпусу. Кнопки регулювання гучності і живлення розташовані на правому краю пристрою.

Читайте також: Смартфон Xiaomi Mi Note 4 готують до випуску: NFC та приємний цінник