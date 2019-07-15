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Xiaomi готує новий смартфон на чистому Android

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Xiaomi Mi A3 - фото 1
Xiaomi Mi A3 / rozetked

Компанія Xiaomi може представити смартфон Mi A3 в рамках програми Android One вже 17 липня. Саме у цей день запланована якась презентація Xiaomi у Мадриді.

Хоча компанія не підтвердила, який новий пристрій з'явиться на заході, цікаво відзначити, що пройшов майже рівно рік після запуску Мі А2 і Мі А2 Lite. Крім того, в мережі вже з'явилося багато подробиць про новий гаджет.

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Досить імовірно, що це будуть не зовсім нові пристрої, а перейменовані версії раніше анонсованих телефонів Xiaomi з іншою операційною системою. Mi A2 і Mi A2 Lite були версіями Mi 6X і Redmi 6 Pro для Android One, і ходять чутки, що Mi A3 буде являти собою Mi CC9e. За даними джерел, Xiaomi Mi A3 отримає великий екран AMOLED, однокристальних систем Qualcomm Snapdragon 665, потрійну основну камеру з датчиками зображення роздільною здатністю 48, 8 і 2 Мп, а також акумулятор місткістю 4000 мАг.

Xiaomi Mi A3 - фото 340995
Xiaomi Mi A3

Xiaomi зберігає ціни на свої телефони відносно сталими, тому очікується, що Mi A3 буде запущений за тією ж ціною, що і Mi A2, тобто близько 300 доларів для моделі з 64 ГБ оперативної пам'яті.

Android One найближче до стандартного Android, і позбавлений всіх наворотів, часто встановлених виробниками телефонів і операторами мобільного мережі. Це означає, що немає ніяких програм-носіїв, немає сторонніх програм запуску додатків, немає модних тем, клавіатур або інших налаштувань. Це чистий аркуш, на який ви можете встановити тільки те, що вам потрібно.

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Джерело: techadvisor
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