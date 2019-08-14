Xiaomi готує масажер для офісних працівників

Китайська компанія Xiaomi веде збір коштів на запуск Jeeback Neck Massager G2 – пристрою, який повинен допомогти після напруженого дня. Як видно з назви, це – масажер для шиї.

Масажер Jeeback Neck Massager G2 важить всього 190 г, тобто він не створює додаткового навантаження на шию. Зовнішня частина апарату отримала покриття кольору слонової кістки з відтінком сріблястого металу. Масажер для шиї оснащений трьома масажними головками. Таким чином пристрій підходить людям з абсолютно різною будовою шиї. Кожна масажна голівка оснащена плаваючою системою для вільного руху.

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Xiaomi готує масажер для офісних працівників

Масажер Jeeback Neck Massager G2 використовує метод електростимуляції, при цьому імітує три основних види масажу, включаючи розминку і голковколювання, при цьому користувачам доступні 15 рівнів сили. Гаджет отримав також функцію підігріву з постійною температурою 42°С.

Jeeback Neck Massager G2 використовує зарядний кабель USB Type-C для швидкої зарядки. Якщо гаджет використовується впродовж 30 хвилин кожен день, заряду вистачить на 8 днів. Якщо електродні прокладки не стикаються з шкірою, вони автоматично відключаються через 60 секунд роботи, щоб забезпечити безпечне використання і економію енергії. Гаджет поставляється з пультом дистанційного керування.

Коштує Jeeback Neck Massager G2 всього 35 доларів. На виробництво вже зібрали 1100%, тому продажі стартують 25 вересня.

Масажер Jeeback Neck Massager G2 повинен допомогти після напруженого дня

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