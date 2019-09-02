Xiaomi готує до випуску бездротові навушники Mi AirDots 2 Pro

На початку року Xiaomi анонсувала TWS-навушники Mi AirDots Pro – доступного конкурента Apple AirPods. При ціні у $ 60 вони швидко стали популярними у користувачів, і компанія, за даними китайських джерел, вже готує до релізу друге покоління успішної моделі.

Один зі співробітників Xiaomi опублікував у соціальній мережі Weibo фотографію, на якій фігурує коробка від Mi AirDots 2 Pro. Як і попередня версія, новинка отримає білий колір корпусу і компактний кейс з функцією зарядки.

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Судячи зі знімка, навушники стануть компактнішими у порівнянні з першою ревізією, а також зазнають деяких змін у дизайні. Не виключено, що компанія відмовиться від приставки Dots у назві моделі – нові навушники можуть дебютувати як Mi Air2.

Аксесуар імовірно отримає вбудований модуль Bluetooth 5.0, захист від води за стандартом IPX4 та збільшений у порівнянні з попередником час автономної роботи.

Очікувана ціна гаджета на старті продажів – близько $ 70. Детальні специфікації і точна дата анонсу другого покоління AirDots не оголошені.

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