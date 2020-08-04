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Xiaomi більше не випускатиме смартфони на "чистому" Android

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Xiaomi не випускатиме смартфони у рамках програми Android One - фото 1
Xiaomi не випускатиме смартфони у рамках програми Android One

Компанія Xiaomi прийняла рішення припинити випуск смартфонів у рамках програми Android One. Нагадаємо, що мовиться про гаджети, які працювали під управлінням чистої операційної системи Android без фірмових оболонок (MIUI і інших).

Представники компанії офіційно підтвердили, що Xiaomi більше не випускатиме такі смартфони, а це означає, що Xiaomi Mi A4 і інші потенційні пристрої цієї лінійки скасовані і не побачать світ.

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Xiaomi не називає причини, через які вона прийняла таке рішення, однак можна припустити, що справа в не дуже високих продажах, а також якісь проблеми з оновленнями. Смартфони цієї лінійки зазвичай отримували оновлення із запізненням, причому часто Xiaomi була змушена відкликати нові прошивки відразу ж після початку поширення, адже користувачі масово повідомляли про серйозні проблеми.

Xiaomi Mi A3 – останній гаджет компанії на 'голому' Android - фото 419258
Xiaomi Mi A3 – останній гаджет компанії на "голому" Android

Варто додати, що Motorola також відмовилася від ініціативи Android One, тому зараз тільки HMD Global залишається єдиним великим виробником, який усе ще випускає свої смартфони (Nokia) на "голому" Android.

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Джерело: GSMarena
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