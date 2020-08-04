Xiaomi більше не випускатиме смартфони на "чистому" Android

Компанія Xiaomi прийняла рішення припинити випуск смартфонів у рамках програми Android One. Нагадаємо, що мовиться про гаджети, які працювали під управлінням чистої операційної системи Android без фірмових оболонок (MIUI і інших).

Представники компанії офіційно підтвердили, що Xiaomi більше не випускатиме такі смартфони, а це означає, що Xiaomi Mi A4 і інші потенційні пристрої цієї лінійки скасовані і не побачать світ.

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Xiaomi не називає причини, через які вона прийняла таке рішення, однак можна припустити, що справа в не дуже високих продажах, а також якісь проблеми з оновленнями. Смартфони цієї лінійки зазвичай отримували оновлення із запізненням, причому часто Xiaomi була змушена відкликати нові прошивки відразу ж після початку поширення, адже користувачі масово повідомляли про серйозні проблеми.

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Варто додати, що Motorola також відмовилася від ініціативи Android One, тому зараз тільки HMD Global залишається єдиним великим виробником, який усе ще випускає свої смартфони (Nokia) на "голому" Android.

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