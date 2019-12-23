Xiaomi анонсувала крутий смарт-годинник за 14 доларів

На власному краудфандинговому майданчику Youpin компанія Xiaomi представила новий гаджет – смарт-годинник під назвою Haylou LS01. Ключовими особливостями моделі стали захист від води та пилу за стандартом IP68, автономність до 14 днів на одному заряді і ДУЖЕ доступна ціна.

Новинка оснащена квадратним 1,3-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 240х240 пікселів. Габарити годинника становлять 40,9 х 35,7 х 11,6 мм при вазі у 24 грами. Передбачена можливість зміни стандартного ремінця шириною 26,3 міліметра, який не входить до комплекту.

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У годиннику є вбудований пульсометр, трекер активності та функція моніторингу якості сну. Працює гаджет від акумулятора місткістю 210 мАг – за запевненнями виробника, автономність годинника становить 14 днів при помірному використанні.

Сам корпус гаджета захищений за стандартом IP68 і витримує занурення у воду на глибину до 1,5 метра протягом 30 хвилин. Haylou LS01 також здатні працювати при температурі від -20 до +45 °C.

Гаджет сумісний з Android версії (4.4 і вище), а також iOS (8.0 і новіші). Вартість новинки на етапі збору коштів становить $ 14, а дата початку продажів буде оголошена пізніше.

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