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Стали відомі характеристики Xiaomi Redmi Note 7 Pro

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Смартфон буде оснащений 48-мегапіксельною камерою - фото 1
Смартфон буде оснащений 48-мегапіксельною камерою / Pingvin.Pro

Представивши смартфон Redmi Note 7, виробник підтвердив свої плани на випуск старшої моделі Redmi Note 7 Pro.

Тоді зазначили, що смартфон буде оснащений однокристальною системою Snapdragon 670.

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Однак тепер з'явилася інформація, що Redmi Note 7 Pro стане одним з перших на ринку пристроїв, які побудовані на базі однокристальної системи Snapdragon 675.

Крім того, тепер є інформація про ціну пристрою, яка, якщо вірити китайським інсайдерам з Weibo, складе від 205 до 220 доларів. Смартфон буде оснащений 48-мегапіксельною камерою, як і Redmi Note 7, але головний датчик зображення Samsung GM1 буде замінений на Sony IMX586. Об'єм оперативної і флеш-пам'яті складе до 6 і 128 ГБ відповідно. У продаж смартфон надійде в лютому цього року.

Стали відомі характеристики Xiaomi Redmi Note 7 Pro - фото 301868
Стали відомі характеристики Xiaomi Redmi Note 7 Pro

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Джерело: news18
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