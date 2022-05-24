Xbox офіційно запуститься в Україні

Xbox від Microsoft готується офіційно зайти на український ринок. Українським юзерам консолі стануть доступні україномовні акаунти та ігровий інтерфейс також буде українською.

До такої домовленості дійшли у рамках переговорів міністра цифрової трансформації Михайло Федоров із керівником Microsoft Бредом Смітом. Про це повідомили у пресслужбі Мінцифрі.

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Крім цього, американська корпорація виявила готовність допомогти українській владі відновити цифрову індустрію та посприяти у документуванні військових злочинів окупантів на українських землях.

Microsoft надала Україні цифрову підтримку на 242 мільйони доларів. Це – фінансові гранти, промокампанії, безкоштовний доступ до продуктів та сервісів компанії та обладнання.

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