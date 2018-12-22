Х-фактор 9 сезон 17 випуск: дивитися онлайн прямий ефір 22-12-2018

На каналі СТБ тривають прямі ефіри шоу Х-фактор 2018. У новий 9 сезон шоу пройшли 13 учасників, але до п'ятого випуску потрапили тільки четверо з них. Дивіться онлайн-трансляцію та підтримуйте свого фаворита!

У п'ятий прямий ефір шоу Х-фактор 9 вперше в історії потрапили по одному учаснику з кожної команди. Так, за перемогу змагаються Марк Савін (категорія "30+", Дмитро Шуров), Діма Волканов (категорія "Хлопці", Андрій Данилко), Ольга Жмуріна (категорія "Дівчата", Олег Винник) та гурт ZBSband (категорія "Колективи", Настя Каменських).

Це цікаво: Хто покинув шоу у четвертому прямому ефірі від 15-12-2018

Темою п'ятого прямого ефіру Х-фактора стали зіркові дуети. Фіналісти заспівають на одній сцені із екс-солісткою культових Spice Girls Melanie C, легендою британської музики Alex Clare та українським артистом MONATIK'ом. Окрім виступу в дуеті, учасники виконають ще по дві композиції. Хто ж з них потрапить у фінал – вирішать судді та глядачі.

Дивіться відео виступів усіх учасників та підтримуйте своїх фаворитів!

Трансляція шоу Х фактор 9 сезон 16 випуск – дивитися онлайн прямий ефір від 22-12-2018:

Читайте також: Усі учасники, які потрапили в прямі ефіри Х-фактор 9