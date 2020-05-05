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Ілон Маск став батьком ушосте та показав перші фото новонародженого сина

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Ілон Маск став батьком ушосте - фото 1
Ілон Маск став батьком ушосте / Twitter

48-річний мільярдер Ілон Маск і 32-річна співачка Граймс стали батьками хлопчика. Малюк з'явився на світ рано вранці 5 травня, про що першим повідомив сам підприємець. Щасливий батько поспішив поділитися з підписниками першими фото новонародженого сина.

Ілон Маск і Граймс вирішили довго не тримати інтригу. Мільярдер відразу ж повідомив, що у них зі співачкою народився хлопчик. Ім'я малюка поки що не називають. Зате батько вирішив також відразу ж поділитися першими фото новонародженого сина. Так, Ілон Маск опублікував у Twitter знімок малюка, уточнивши, що дитина і його мама почувають себе добре.

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Ілон Маск став батьком ушосте та показав перші фото новонародженого сина - фото 402047

Спочатку гендиректор SpaceX опублікував миле фото синочка, укутаного в простирадло. При цьому Ілон вирішив сфотографувати немовля з популярною у мережі маскою для обличчя, яка імітує татуювання. Після цього Маск опублікував ще один кадр. На ньому бізнесмен в чорній футболці тримає на руках малюка

Ілон Маск став батьком ушосте та показав перші фото новонародженого сина - фото 402048

Для співачки Граймс це первісток. А ось Маск став батьком в шостий раз! Бізнесмен виховує п'ятьох дітей від першого шлюбу з Жюстін Вілсон.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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