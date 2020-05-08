X Æ A-12: Ілон Маск пояснив, як правильно вимовляється ім'я його сина (відео)

На YouTube-каналі Джо Рогана вийшов підкаст "Joe Rogan Experience" з Ілоном Маском. Глава Tesla і SpaceX вдруге прийшов до ведучого. Цього разу підприємець розповів, як же правильно вимовити ім'я новонародженого сина. Спойлер: Æ вимовляється не так вже й дивно.

Так, Ілон Маск потрапив на запис підкасту відразу після події, яку активно обговорювали у мережі: у Маска і співачки Граймс народився син, і вони назвали його X Æ A-12. Пізніше батьки пояснили вибір імені: "X – невідома змінна; Æ – "ельфійське" вимова Ai (любов і/або штучний інтелект); A-12 – попередник SR-71 (наш улюблений винищувач)".

До слова: Ілон Маск та Граймс не зможуть назвати дитину X Æ A-12: названа причина

Незвичайне ім'я дитини викликало не тільки жарти в соцмережах, а й припущення стосовно того, як же правильно вимовляти його? Зустрічалися версії Саша, X-Eye, XAI і просто Кайл. Все це призвело до того, що X Æ A-12 Маск став героєм мемів з самого народження, а в соцмережах прогнозували йому не найлегше життя в школі.

Тож Роган прямо запитав у Маска, як правильно називати його сина. Підприємець відповів: X – це просто "ікс", Æ – вимовляється як "еш", далі йде A-12, де під "A" батько має на увазі найкрутішого літака у світі –архангел-12".

Так, правильна вимова ім'я дитини: Ікс Еш Ей Твелв Маск або Ікс Еш Архангел Маск.

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