Ілон Маск та Граймс не зможуть назвати дитину X Æ A-12: названа причина

Канадська співачка Граймс і мільярдер Ілон Маск не зможуть назвати новонародженого сина вибраним незвичайним ім'ям. Юрист Девід Гласс розповів, що закони штату Каліфорнія забороняють використання подібних імен.

Так, за словами фахівця Девіда Гласса, підприємцю Ілону Маску та співачці Граймс не вдасться назвати сина X Æ A-12 за законом штату Каліфорнія. Там заборонено використовувати в іменах цифри, римські цифри, знаки, умлаути, емодзі або інші символи.

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Юрист зазначив, що батьків зобов'яжуть вибрати інше ім'я для дитини, але вони зможуть подати апеляцію. Гласс підкреслює, таке прохання навряд чи задовольнять.

Нагадаємо, що у пологовому будинку пара вказала ім'я X Æ A-12. Напередодні Маск вперше вимовив його в підкасті на YouTube-каналі Джо Рогана. Глава Tesla повідомив, що правильно вимовляти ім'я: Ікс Еш Ей Твелв Маск або Ікс Еш Архангел Маск.

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