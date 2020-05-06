WWDC20 пройде: в Apple назвали дату та розповіли про новий формат

Попри скасування низки технологічних виставок та інших заходів, запланованих на 2020 рік, Apple оголосила, що щорічна всесвітня конференція розробників WWDC все ж відбудеться цього літа – зміниться лише формат заходу.

Тривалість конференції, яка стартує 22 червня, складе один тиждень. Захід буде проведено онлайн на платформі Apple Developer, де зазвичай тільки публікувалися записи семінарів і лекцій.

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Крім того, у рамках заходу буде проведений конкурс Swift Student Challenge для студентів-розробників, які зможуть продемонструвати свої навички програмування. Учасники повинні будуть створити в середовищі Swift інтерактивний міні-додаток, час повноцінної взаємодії користувача з яким не перевищував би трьох хвилин.

"Учні складають невід'ємну частину спільноти розробників Apple. Минулого разу конференцію WWDC відвідало понад 350 студентів-розробників з 37 країн. В очікуванні конференції WWDC20, яка пройде цього разу в онлайн-форматі, ми хочемо побачити і гідно оцінити творчі успіхи наших наймолодших розробників з усього світу. Нам дуже хочеться подивитися, як нове покоління винахідників буде втілювати в життя свої задуми в конкурсі Swift Student Challenge", – сказав старший віце-президент Apple з розробки програмного забезпечення Крейг Федеріго.

Компанія рекомендує розробникам завантажити додаток Apple Developer, в якому, починаючи з перших чисел червня, можна буде ознайомитися з інформацією про майбутню конференцію. Корисну інформацію також можна буде отримати на сайті Apple Developer і електронною поштою.

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