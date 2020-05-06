Блогер розкрив одну з головних особливостей нового iPhone SE

Популярний техноблогер Зак Нільсон не лише перевірив новий iPhone SE на міцність, а й вивчив його "внутрішній світ". Об'єктом уваги стала сенсорна кнопка Home з тактильною віддачею, механізм роботи якої він розглянув буквально зсередини.

Стандарт захисту IP67 безпосередньо вплину на складність розбирання iPhone SE (2020) – відкрутивши два фірмові гвинти на нижній грані корпусу, ентузіасту довелося прогріти фронтальну панель і скористатися канцелярським ножем, щоб відокремити дисплейний модуль.

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Внутрішній устрій гаджета, включаючи розташування шлейфів, виявився ідентичним моделі iPhone 8. Складнощів з вийманням акумулятора у блогера не виникло – замість клею виробник використовував дві липкі стрічки, які без зайвих зусиль витягуються назовні.

Після демонтажу материнської плати Нільсон дістався до своєї мети – модуля тактильної віддачі Taptic Engine. Ця частина смартфона отримала лінійний вібромотор. На відміну від традиційного ексцентрикового, він створює вібрацію шляхом коливань металевої пластини під дією електромагнітного поля. Всередині конструкції, крім мідних котушок, виявилася і місткість з маслом, використовувана для пом'якшення ходу намагнічених пластин, і дві пружини, що виконують аналогічну задачу.

На закінчення короткого огляду автор відео зазначив, що ремонт iPhone як і раніше викликає складності у рядових користувачів через велику кількість фіксуючих елементів з гвинтовим кріпленням. Крім того, скляна задня кришка новинки приклеєна до алюмінієвої рамки смартфона, що робить її самостійну заміну вкрай складним завданням.

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