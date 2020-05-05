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Новий iPhone SE порівняли з iPhone 11 Pro Max: хто розбився першим?

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Новий iPhone SE виявився міцним горішком - фото 1
Новий iPhone SE виявився міцним горішком

Представлений у середині квітня "бюджетний" iPhone SE (2020) продовжує брати участь у всіляких тестах від популярних блогерів. Черговим випробуванням для новинки став дроп-тест, в якому його порівняли з флагманськими iPhone 11 Pro Max. Обидва пристрої кидали з висоти на тверду поверхню.

Зауважимо, що попереднім лідером серед смартфонів Apple був iPhone 8. Власне, понад половина запчастин у новому iPhone SE запозичена у "вісімки". Цікаво, чи допоможе це новачку?

До теми: Захмарна ціна та застарілий дизайн: 5 причин не купувати новий iPhone SE у 2020 році

Першим тестом стало падіння плазом на тильну кришку, яке для iPhone 11 Pro Max закінчилося катастрофою. При цьому iPhone SE (2020) гідно витримав випробування і зберіг зовнішній вигляд.

Падіння на кут для новинки виявилося важчим, оскільки у цій моделі використовується алюмінієва рамка, натомість у iPhone 11 Pro Max – сталева. Наступний тест – падіння на дисплей. Цю стадію випробування флагманський смартфон Apple не витримав: на його дисплеї з'явилася сітка з тріщин. Утім, і iPhone SE (2020) отримав велику тріщину через все захисне скло.

Після серії з десяти падінь на дисплей у iPhone 11 Pro Max остаточно відмовила камера, а задня кришка буквально розсипалася. При цьому екран пристрою продовжив працювати. У випадку з iPhone SE (2020) дисплей теж отримав величезну кількість тріщин і відколів, але при цьому тильна кришка залишилася в ідеальному стані.

Редактори PhoneBuff в сумарному заліку присудили перемогу в дроп-тесті саме iPhone SE (2020): 38 балів проти 34 у iPhone 11 Pro Max.

Однак ми наполегливо рекомендуємо не забувати надягати чохол на свій новенький iPhone, який з 8 травня уже можна буде купити в українських магазинах з ціною від 14 499 гривень за версію на 64 ГБ!

Читайте також: Інсайдер розкрив ціну майбутніх iPhone 12: вона приємно здивує

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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