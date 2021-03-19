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World Photography Awards: представлені найкращі фото усіх категорій і шорт-листи конкурсу

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World Photography Awards: представлені найкращі фото усіх категорій і шорт-листи конкурсу - фото 1

Всесвітня організація фотографії оголосила імена переможців категорій і шорт-лист Відкритого конкурсу Sony World Photography Awards 2021, в якому представлені найкращі поодинокі роботи, створені у 2020 році.

У шорт-лист конкурсу 2021 року увійшли понад 100 фотографів. Відкритий конкурс нагороджує окремі зображення, які підкреслюють красу світу. Учасники могли безкоштовно надати до трьох кадрів у десяти категоріях: Архітектура, Креатив, Пейзаж, Спосіб життя, Рух, Природний світ і дика природа, Об'єкти, Портрети, Вулична фотографія і Подорожі.

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Переможець у кожній категорії отримає новітнє цифрове обладнання від Sony для розвитку своєї творчості і буде боротися за престижне звання "Фотограф року у Відкритому конкурсі" (Open Photographer of the Year), а також нагороду в розмірі п'яти тисяч доларів США. Переможця буде оголошено 15 квітня.

World Photography Awards: представлені найкращі фото усіх категорій і шорт-листи конкурсу - фото 452166

World Photography Awards: представлені найкращі фото усіх категорій і шорт-листи конкурсу - фото 452167

World Photography Awards: представлені найкращі фото усіх категорій і шорт-листи конкурсу - фото 452168

World Photography Awards: представлені найкращі фото усіх категорій і шорт-листи конкурсу - фото 452169

World Photography Awards: представлені найкращі фото усіх категорій і шорт-листи конкурсу - фото 452170

World Photography Awards: представлені найкращі фото усіх категорій і шорт-листи конкурсу - фото 452171

World Photography Awards: представлені найкращі фото усіх категорій і шорт-листи конкурсу - фото 452172

World Photography Awards: представлені найкращі фото усіх категорій і шорт-листи конкурсу - фото 452173

World Photography Awards: представлені найкращі фото усіх категорій і шорт-листи конкурсу - фото 452174

World Photography Awards: представлені найкращі фото усіх категорій і шорт-листи конкурсу - фото 452175

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