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Фотограф показав найказковіше місце на Землі

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Казкові знімки / designyoutrust

Як виглядають барвисті місця Лапландії. Незабутня подорож!

Пропонуємо вашій увазі приголомшливі природні пейзажі Самі Такараутіє, талановитого фотографа-самоучки і шукача пригод, який зараз живе в місті Еспо, Фінляндія.

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Самі в основному концентрується на фотографіях дикої природи і на пейзажній фотографії, запам'ятовуючи дивовижних тварин, свої подорожі і мальовничі краєвиди.

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А ще пропонуємо вам почитати про Бакоту – затоплене село, яке розташоване на Хмельниччині. Останні роки ця локація привертає увагу все більшої кількості туристів. Дізнайтеся, що це за місце та як добратися до Бакоти.

Читайте також: Вроцлав – місто дахів та мостів: як впіймати гнома та полюбити Польщу за 5 днів

Джерело: designyoutrust
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