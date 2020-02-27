Китайський лікар розповів, як відрізнити коронавірус від застуди

Розпізнати у себе ознаки небезпечного захворювання, яке продовжує поширюватися в Китаї, особливо важливо для своєчасного призначення ефективного лікування, щоб не продовжувати заражати інших.

Китайський портал Sohu поспілкувався з кваліфікованими лікарями, які розповіли, як відрізнити звичайну застуду від небезпечних грипу та коронавірусу.

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Фахівці звертають увагу на те, що звичайна застуда дуже частина супроводжується закладеністю носа, чханням, слизовими виділеннями, підвищена температура при цьому рідко коли тримається більше 1-3 днів.

Грип відрізняється тим, що висока температура спостерігається у хворого більше трьох-п'яти днів, в більшості випадків вона супроводжується занепадом сил, апатією, м'язовими болями.

А у нового коронавірусу, який бушує в Китаї, до перерахованих вище симптомів ще й додається відчутне ускладнення дихання, кашель, блювота і діарея.

Крім цього, для правильного діагностування коронавірусу, велику роль грає своєчасне дослідження історії його розвитку, тому пацієнтам треба детально і щиро розповісти про своє здоров'я останнім часом, а також про перенесені раніше захворювання.

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