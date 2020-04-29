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Wizz Air відкриє базу у Львові і запустить сім нових маршрутів з України

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Wizz Air відкриє базу у Львові і запустить сім нових маршрутів з України - фото 1

Популярний лоукостер Wizz Air оголосив про відкриття нової бази в Україні з 1 липня цього року. Один літак Airbus A320 угорської авіакомпанії буде розміщений у Міжнародному аеропорту Львів імені Данила Галицького.

Так, База у Львові стане другою базою авіакомпанії в Україні. У Wizz Air з 2015 років є також база в аеропорту Київ (Жуляни). Зараз вона налічує чотири літаки A320.

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Wizz Air відкриє базу у Львові і запустить сім нових маршрутів з України - фото 400803

Також лоукостер оголосив про відкриття семи нових маршрутів з України:

  • Львів – Біллунн (Данія) – щосереди та щонеділі;
  • Львів – Таллінн (Естонія) – щовівторка, щочетверга та щосуботи;
  • Львів – Лісабон (Португалія) – щосереди та щонеділі;
  • Львів – Гамбург (Німеччина) – щопонеділка та щоп'ятниці;
  • Львів – Щецин (Польща) – щопонеділка та щоп'ятниці;
  • Харків – Таллінн (Естонія) – щовівторка, щочетверга та щосуботи;
  • Харків – Берлін (Німеччина) – щопонеділка та щоп'ятниці.

Бронювання квитків вже є. Ціни стартують від 429 грн (14,99 євро) до 1150 грн (40 євро) в одну сторону з урахуванням перевезення тільки маленькою ручної поклажі.

Крім цього, у Wizz Air повідомили про додаткові заходи, які забезпечать фізичне дистанціювання під час посадки і допомагатимуть підтримувати необхідний рівень чистоти на борту. Під час перельотів члени екіпажу і пасажири зобов'язані носити маски. Літаки дезінфікують вночі, в салонах ретельно прибирають кілька разів на день. Крім того, під час посадки екіпаж буде роздавати пасажирам дезінфікуючі серветки, а також спостерігати за дотриманням дистанції між сидіннями на тих рейсах, де це дозволяє завантаження.

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Джерело: censor
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