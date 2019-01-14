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Популярна авіакомпанія осоромилася через місця на борту літака

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Авіакомпанії TUI осоромилася - фото 1
Авіакомпанії TUI осоромилася / gotomexico

Пасажири авіакомпанії TUI провели двогодинний політ, сидячи на підлозі літака, виявивши, що заявлених в посадочних талонах місць не існує.

44-річна пасажирка Паула Тейлор зі своїм чоловіком і дочкою заздалегідь прибули до аеропорту острова Менорка, щоб отримати три місця поруч у літаку на зворотному шляху в Бірмінгем (Англія). Їм надали місця D, E і F на 41 ряду, але, коли вони піднялися на борт, з'ясувалося, що сидінь під такими номерами не існує.

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Пасажирам надали місця, яких не існувало на борту літака - фото 301104
Пасажирам надали місця, яких не існувало на борту літака
Сім'я провела двогодинний політ, сидячи на підлозі літака - фото 301105
Сім'я провела двогодинний політ, сидячи на підлозі літака

Після отримання скарги члени екіпажу знайшли одне вільне місце. Дитині запропонували зайняти його на час зльоту і посадки, в той час як пару розмістили на відкидних сидіннях, призначених для бортпровідників. Однак, як тільки літак набрав висоту, персоналу знадобився доступ до відсіків, що розташовані за цими сидіннями. У результаті родині довелося розміститися на підлозі.

В TUI пояснили, що перед вильотом літак був замінений на інший, який мав іншу конфігурацію сидінь. Компанія принесла вибачення за інцидент і запропонувала пасажирам повністю відшкодувати вартість квитків.

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Джерело: dailymail
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