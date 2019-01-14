Популярна авіакомпанія осоромилася через місця на борту літака

Пасажири авіакомпанії TUI провели двогодинний політ, сидячи на підлозі літака, виявивши, що заявлених в посадочних талонах місць не існує.

44-річна пасажирка Паула Тейлор зі своїм чоловіком і дочкою заздалегідь прибули до аеропорту острова Менорка, щоб отримати три місця поруч у літаку на зворотному шляху в Бірмінгем (Англія). Їм надали місця D, E і F на 41 ряду, але, коли вони піднялися на борт, з'ясувалося, що сидінь під такими номерами не існує.

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Пасажирам надали місця, яких не існувало на борту літака

Сім'я провела двогодинний політ, сидячи на підлозі літака

Після отримання скарги члени екіпажу знайшли одне вільне місце. Дитині запропонували зайняти його на час зльоту і посадки, в той час як пару розмістили на відкидних сидіннях, призначених для бортпровідників. Однак, як тільки літак набрав висоту, персоналу знадобився доступ до відсіків, що розташовані за цими сидіннями. У результаті родині довелося розміститися на підлозі.

В TUI пояснили, що перед вильотом літак був замінений на інший, який мав іншу конфігурацію сидінь. Компанія принесла вибачення за інцидент і запропонувала пасажирам повністю відшкодувати вартість квитків.

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