Що потрібно зробити одразу після посадки у літак: пасажири часто це ігнорують

Під час посадки на борт літака ми так поспішаємо зайняти своє місце, що забуваємо про одну важливу річ. Вона вкрай актуальна у період пандемії.

Так, бортпровідниця Аріна Блум рекомендує пасажирам літака одразу після посадки на рейс продезінфікувати свій столик, який закріплений на кріслі попереду. Як пише Insider, Блум радить зробити це, як тільки ви поклали ручну поклажу і пристебнулися пасками безпеки.

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Доречно це, оскільки після того, як зайняли свої місце у пасажирів миттєво з'являється бажання прочитати книгу або випити чаю. "Моя авіакомпанія не просто так роздає маленькі спиртові серветки під час посадки. Просто швидко протріть столик, коли сідаєте", – сказала стюардеса.

Крім очевидних ризиків через коронавірус, є ще кілька й інших причин, з яких слід дезінфікувати свій стіл, каже працівниця авіакомпанії:

Ви можете подумати, що люди тільки ставлять напої на таці у спинках сидінь, але людина до вас могла спати на ньому або використовувати для зміни підгузків дитині. Я бачила, як люди ставили босі ноги на столики.

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