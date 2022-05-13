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Wizz Air безплатно доставить у Великобританію 10 000 українців

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Wizz Air безплатно доставить у Великобританію 10 000 українців - фото 1

У авіакомпанії Wizz Air з'явиться можливість для 10 000 українців отримати безплатні квитки у Великобританію. З такою ініціативою звернувся Фонд благодійника Стіва Моргана.

Для українських вимушених переселенців, які планують летіти до Великої Британії у компанії Wizz Air виділила 10 000 безплатних квитків з 14 травня по 15 червня 2022 року.

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Для того, щоб скористатися цією можливістю, ви повинні брати участь у візовій програмі британського уряду "Житло для України". Також передбачено, що квитки на літак є з Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії, Словаччини.

Детальніше ознайомитися з правилами та умовами переїзду до Британії ви можете на ЦЬОМУ сайті.

З такою ініціативою виступив Фонд Стіва Моргана й за переліт заплатять благодійники. Під час бронювання квитків, користувачу потрібно ввести номер свого закордонного паспорта. Також треба мати свій український паспорт та необхідні візові/проїзні документи під час реєстрації.

"Це фантастично, що ми можемо зіграти ключову роль у допомозі 10 000 українців, які залишилися спустошеними війною. Працюючи з нашими чудовими партнерами, це чудовий приклад того, як ми можемо змінити ситуацію", – прокоментував Стів Морган.

Представники партнерства Wizz Air, Choose Love, The Shapiro Foundation та USPUK у лондонському аеропорту Лутон будуть зустрічати українських біженців, які прибувають.

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