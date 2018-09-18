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Withings випустила свій перший смарт-годинник після відділення від Nokia
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Близько двох років тому компанія Nokia купила французький стартап Withings, що спеціалізується на цифрових рішеннях для здоров'я.
У травні цього року Withings заново викупив себе у Nokia, а тепер представив свій новий логотип і новий "розумний" годинник Steel HR Sport.
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Новинка сильно нагадує модель Steel HR, випущену ще у 20016 році під брендом Nokia. Тут використовується аналоговий циферблат, невеликий додатковий циферблат для відображення щоденної активності і додатковий OLED дисплей для відображення різних даних, включаючи повідомлення від більш ніж 100 додатків. "Розумний" годинник для спортсменів Withings Steel HR Sport здатний відстежувати фізичну активність, частоту серцевих скорочень і показник VO2max.
Також у новинці реалізована підтримка модуля GPS (використовується модуль підключеного смартфона). Завдяки цьому користувач може відстежувати пішохідні прогулянки, пробіжки та поїздки на велосипеді, переглядати маршрути. Для цього призначено додаток Health Mate, доступний для платформ Android і iOS. Разом з тим, годинник здатний відстежувати якість сну (тривалість та безперервність), будити користувача в оптимальний час. Годинник захищений від впливу води, з ними можна плавати. Час автономної роботи заявлено на рівні 25 днів.
"Розумний" годинник Withings Steel HR Sport вже доступний для замовлення за ціною $ 199,95.
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