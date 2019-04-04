Windows Phone позбавлять додатків Facebook і Instagram

У Windows Phone не буде популярних соцмереж / theverge

Для того, щоб використовувати соцмережі, користувачам гаджетів потрібно буде вдаватися до допомоги браузера.

Соціальна мережа Facebook має намір "убити" свої мобільні додатки Messenger, Instagram і Facebook, призначені для Windows Phone. Відключення відбудеться 30 квітня цього року.

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Серед додатів не буде Messenger, Instagram і Facebook

Із зазначеного часу власникам цих телефонів доведеться використовувати для входу в соцмережі браузер.

Відомо, що три мобільних додатки розташовувалися в топі додатків у Microsoft Store. При цьому невідомо, яка кількість активних користувачів їх мали.

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