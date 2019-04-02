Популярний браузер Chrome кардинально зміниться

Компанія Google вирішила обновити вигляд свого браузера Chrome. Яким стане новий дизайн та які функції з'являться — читайте далі.

Google Chrome вирішив йти в ногу з часом та невдовзі відчутно змінить свій вигляд. Відзначається, що рання версія Chrome 75 вже зазнала щонайменше двох масштабних змін, серед яких можливість зміни шпалер та темне оформлення.

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Відомо також, що це лише перші нововведення, з якими невдовзі познайомляться користувачів. Адже раніше у медіа йшлось про те, що браузер матиме захист від сайтів, які намагаються стежити за діями користувачів. Інсайдери розповідають, що новенький Chrome 75 також "позичить" деякий функціонал конкурентів Safari та Opera, додавши панель закладок на стартовій сторінці.

Новий вигляд Google Chrome / MSPowerUser

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