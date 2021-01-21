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Windows 10X запустили на Microsoft Lumia 950 XL

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На Microsoft Lumia 950 XL вдалося запустити Windows 10X - фото 1
На Microsoft Lumia 950 XL вдалося запустити Windows 10X

У 2015 році Microsoft представила смартфон Lumia 950 XL під управлінням операційної системи Windows 10 Mobile. Можливо, про нього всі давним-давно забули б, однак завдяки зусиллям сторонніх розробників саме йому пощастило стати першим мобільним гаджетом, на якому запустили ОС Windows 10X.

Стараннями хакера Г'юстава Монсі можна оцінити, як саме виглядає інтерфейс нової ОС від Microsoft на екрані мобільного пристрою.

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Примітно, що зробити це вдалося ще до виходу операційної системи на моделі Surface Duo, де вона буде доступна офіційно, на відміну від Lumia 950 XL.

Windows 10X запустили на Microsoft Lumia 950 XL - фото 444173

Попри те, що у цьому році Lumia 950 XL виповниться вже 6 років, Windows 10X працює на пристрої добре. За повідомленням Монсі, вона адекватно адаптується до роздільної здатності екрана та його співвідношенню сторін. Утім, розробник заявив, що попереду ще чимало роботи з оптимізації прошивки, але головне, що її вдалося запустити до виходу релізу для Surface Duo.

Windows 10X запустили на Microsoft Lumia 950 XL - фото 444172

Очікується, що у перспективі Microsoft випустить Windows 10X для недорогих моделей ноутбуків, позиціонуючи операційну систему як альтернативу Google ChromeOS.

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Джерело: 4PDA
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