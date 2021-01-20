У мережі з'явилися фото, зроблені на смартфон vivo X60 Pro+: круті кадри

Цього тижня відбудеться презентація флагманського смартфона vivo X60 Pro+. Очікується, що він отримає потужну начинку та просунуту камеру. Як доказ цього компанія поділилася прикладами фотографій, зроблених на новинку.

За наявною інформацією, основна камера vivo X60 Pro+ буде представлена ​​50-мегапіксельним сенсором Samsung ISOCELL GN1 з фізичним розміром матриці 1 / 1,3 дюйма і світлочутливістю об'єктива f / 1.6.

Це цікаво: У Samsung пояснили, чому з коробки Galaxy S21 зникли зарядка та навушники

Додатково смартфон оснастять ультраширококутною камерою на 48 Мп з розміром матриці 1/2 дюйма, телеоб'єктивом з 5-кратним оптичним зумом і окремим датчиком глибини. Крім того, у смартфоні використовуватиметься оптика німецької фірми Zeiss.

Офіційні приклади фотографій з vivo X60 Pro+:

Знімки вийшли вкрай якісними, але неясно, як саме вони були зняті і чи піддавалися вони подальшій обробці. Дізнатися, чи дійсно новий флагман vivo вміє так знімати, ми зможемо тільки після офіційної презентації, запланованої на 21 січня.

Крім просунутої камери в vivo X60 Pro+ очікується процесор Snapdragon 888, 120-герцовий вигнутий екран і підтримка швидкої 55-ватної зарядки.

Читайте також: Справжнє божевілля: Samsung Galaxy Z Fold2 влаштувати екстремальний тест на живучість