Windows 10 отримає одну з ключових фішок macOS

Конкурентна боротьба між Windows і macOS ведеться не перший рік: обидві лінійки операційних систем постійно доопрацьовуються, отримуючи нові можливості.

Прийдешнє оновлення Windows покликане схилити чашу терезів на користь Microsoft: після апдейту користувачі редмондської ОС отримають у своє розпорядження одну з популярних функцій "яблучного" аналога.

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За даними ресурсу ZDNet, у запланованому на другий квартал 2020 оновленні з кодовим номером 20H1 Windows 10 отримає функцію хмарного відновлення системи. Очікується, що це буде комплексний інструмент, що дозволяє відновити операційну систему до актуального робочого стану з усіма драйверами. Такий підхід дозволить позбутися флешок і DVD-накопичувачів зі збірками і значно полегшить життя користувачам, яким складно самостійно перевстановити ОС.

Windows може отримати круту фішку від MacOS

За наявною інформацією, варіантів відновлення буде два: перевстановлення з хмарного сховища та локальне скидання до заводських налаштувань. Технічно це нововведення буде дублювати можливості десктопної Apple macOS, в якій вже реалізована можливість завантаження операційної системи з інтернету в режимі відновлення. Є в операційки Apple і можливість повного відновлення ОС зі збереженням даних і налаштувань за допомогою функції Time Machine. Чи реалізує Microsoft подібну опцію в Windows, джерело не повідомляє.

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