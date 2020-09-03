На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Wildlife Photographer of the Year: 13-річний фотограф став одним з переможців конкурсу
-
- 17
Організатори Wildlife Photographer of the Year відкрили лаштунки конкурсу, в якому беруть участь фотографи дикої природи з усіх куточків світу. У мережі з'явилися деякі з 68 найкращих робіт 2020 року.
За словами голови журі Роз Кідман Кокс, усі ці зображення, які отримали високу оцінку, фактично вже є переможцями.
Дивіться також: У США хлопчик зібрав 315 тисяч доларів, аби купити поліцейським собакам бронежилети
З-поміж них можна виділити знімок 13-річного мешканця Індії Аршдіпа Сінгха. Юний фотограф відобразив рідкісного примата з роду пігатриксів, який перебуває під загрозою зникнення.
Зауважимо, що 68 найцікавіших знімків журі відібрало з майже 50 тисяч надісланих на конкурс фотографій. На черзі – церемонія нагородження та пересувна виставка
Серед учасників з 25 різних країн світу є видатні знімки молодих фотографів, зазначила Роз Кідман Кокс.
Дивіться інші фото, які журі визнало найкращими:
13 жовтня у Лондоні, у Музеї природної історії, відбудеться онлайн-церемонія нагородження. Там же пройде виставка найкращих фоторобіт конкурсу, яка згодом відправиться в турне по Великій Британії та усьому світу.
Зазначимо, що міжнародний конкурс фотографії Wildlife Photographer of the Year проходить уже 55 років. У ньому беруть участь як аматори, так і професійні фотографи дикої природи.
Читайте також: Звичайна розмова з котом розвеселила Reddit: відео
-
21:545 продуктів, які прибирають неприємний запах з рота
-
21:30УКРАЇНА ▶ ШВЕЙЦАРІЯ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
21:164 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Названо найпопулярніший смартфон першої половини 2020 року: його купували найчастіше
-
20:21Wildlife Photographer of the Year: 13-річний фотограф став одним з переможців конкурсу
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:52Зірка Сутінків схуд на 15 кг: і це не просто так
-
19:42Кросовер DS 7 отримав спецверсію, присвячену Лувру
-
19:20Як звучить святилище: вчені відтворили акустику Стоунхенджу
-
19:13Герцоги Кембридзькі взяли принца Джорджа на полювання: зоозахисники їх розкритикували
-
19:05Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити
-
18:56Карантинні зони в Україні оновили: карта і список по областях
-
18:55Названі найпотужніші смартфони серпня 2020
-
18:42Експерти розповіли, які продукти не бажано їсти після тренувань
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:28Топ-7 найпоширеніших помилок у догляді за обличчям
-
18:14Як у Siri від Apple: Google Assistant отримав ще одну корисну функцію
-
18:05Гороскоп на 4 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Стало відомо, від якої рідкісної хвороби страждала Єлизавета II у дитинстві
-
17:42Учені розповіли, хто найчастіше нехтує носінням захисних масок
-
17:23Як носити светр і джинси цієї осені: найкращі образи
-
17:13У США хлопчик зібрав 315 тисяч доларів, аби купити поліцейським собакам бронежилети
-
16:59Кукурудзяний місяць: з'явилися яскраві знімки рідкісного явища
-
16:50MONATIK зібрав топових українських зірок у фільмі-мюзиклі РИТМ: дивіться відео
-
16:41Lego опублікувала тизер колаборації з adidas Originals: буде щось цікаве
-
21:30УКРАЇНА ▶ ШВЕЙЦАРІЯ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
19:05Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити
-
18:56Карантинні зони в Україні оновили: карта і список по областях
-
16:50MONATIK зібрав топових українських зірок у фільмі-мюзиклі РИТМ: дивіться відео
-
15:13Не час помирати: у мережі з'явився новий трейлер екшну про Джеймса Бонда
-
11:055 нових українських книг, з якими варто зустріти осінь
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 вересня
-
07:16Погода в Україні 3 вересня: де пройдуть дощі
- 02 вересня
-
19:53Якої довжини має бути пеніс, аби забезпечити 100-відсотковий оргазм: відповідь жінок
-
16:0010 фільмів та серіалів, які ідеально заходять під будь-який настрій: вибір мережі
-
13:00Кіану Рівз святкує 56 років! Вгадай фільм з актором за фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 вересня
-
07:14Погода в Україні 2 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 01 вересня
-
21:43Чому жінка не хоче сексу: 5 найпоширеніших причин
-
20:01Спіймати Кайдаша 3, 4 серія розширеної версії: дивитись онлайн серіал 2020
-
17:07Найкращі українські пісні літа 2020: рейтинг крутої музики, яка варта уваги
-
14:02Остапчук веде дочку в перший клас, а Ivan NAVI згадує шкільні роки: зіркова фотодобірка
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 вересня
-
08:00Анекдоти про 1 вересня 2020: веселі жарти та приколи про школу
-
07:13Виберіть каву на фото і дізнайтесь, яким буде ваш день
- 31 серпня
-
21:44Три вправи для тренування будь-де самостійно
-
18:42Netflix виклав деякі фільми і серіали у відкритий доступ: що можна подивитися безкоштовно
-
16:00Всесвітній день блогу: Перевір, яким блогером ти можеш стати
-
13:06Список країн червоної та зеленої зони для України: оновлена таблиця
-
11:20ТЕСТ до 1 вересня: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!