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Wildlife Photographer of the Year: 13-річний фотограф став одним з переможців конкурсу

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13-річний фотограф зняв рідкісного примата - фото 1
13-річний фотограф зняв рідкісного примата

Організатори Wildlife Photographer of the Year відкрили лаштунки конкурсу, в якому беруть участь фотографи дикої природи з усіх куточків світу. У мережі з'явилися деякі з 68 найкращих робіт 2020 року.

За словами голови журі Роз Кідман Кокс, усі ці зображення, які отримали високу оцінку, фактично вже є переможцями.

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З-поміж них можна виділити знімок 13-річного мешканця Індії Аршдіпа Сінгха. Юний фотограф відобразив рідкісного примата з роду пігатриксів, який перебуває під загрозою зникнення.

Wildlife Photographer of the Year: 13-річний фотограф став одним з переможців конкурсу - фото 423644

Зауважимо, що 68 найцікавіших знімків журі відібрало з майже 50 тисяч надісланих на конкурс фотографій. На черзі – церемонія нагородження та пересувна виставка

Серед учасників з 25 різних країн світу є видатні знімки молодих фотографів, зазначила Роз Кідман Кокс.

Дивіться інші фото, які журі визнало найкращими:

Wildlife Photographer of the Year: 13-річний фотограф став одним з переможців конкурсу - фото 423631

Wildlife Photographer of the Year: 13-річний фотограф став одним з переможців конкурсу - фото 423632

Wildlife Photographer of the Year: 13-річний фотограф став одним з переможців конкурсу - фото 423633

Wildlife Photographer of the Year: 13-річний фотограф став одним з переможців конкурсу - фото 423634

Wildlife Photographer of the Year: 13-річний фотограф став одним з переможців конкурсу - фото 423635

Wildlife Photographer of the Year: 13-річний фотограф став одним з переможців конкурсу - фото 423636

Wildlife Photographer of the Year: 13-річний фотограф став одним з переможців конкурсу - фото 423637

Wildlife Photographer of the Year: 13-річний фотограф став одним з переможців конкурсу - фото 423638

Wildlife Photographer of the Year: 13-річний фотограф став одним з переможців конкурсу - фото 423639

Wildlife Photographer of the Year: 13-річний фотограф став одним з переможців конкурсу - фото 423640

Wildlife Photographer of the Year: 13-річний фотограф став одним з переможців конкурсу - фото 423641

Wildlife Photographer of the Year: 13-річний фотограф став одним з переможців конкурсу - фото 423642

Wildlife Photographer of the Year: 13-річний фотограф став одним з переможців конкурсу - фото 423643

13 жовтня у Лондоні, у Музеї природної історії, відбудеться онлайн-церемонія нагородження. Там же пройде виставка найкращих фоторобіт конкурсу, яка згодом відправиться в турне по Великій Британії та усьому світу.

Зазначимо, що міжнародний конкурс фотографії Wildlife Photographer of the Year проходить уже 55 років. У ньому беруть участь як аматори, так і професійні фотографи дикої природи.

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Джерело: CNN
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