У США хлопчик зібрав 315 тисяч доларів, аби купити поліцейським собакам бронежилети

Цей десятирічний хлопчик – наочний приклад того, що добрі люди у світі не перевелись. Маленький Брейді Снаковскі з Огайо зібрав на бронежилети для поліцейських собак 315 тисяч доларів, коли дізнався, що в спорядження службових тварин цей вид бойового одягу не входить.

Два роки тому Брейді побачив програму по телевізору і зауважив, що собаки, на відміну від їхніх кураторів, виїжджають на завдання незахищеними.

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"Ми разом дивилися шоу, і я навіть не звернула увагу на те, що на собаці не було жилета, – сказала CNN Леа Торнабене, мама Брейді. – Я була вражена, що восьмирічна дитина побачила у цьому проблему, та ще й змогла знайти рішення, щоб виправити її. Я дуже пишаюся ним".

Разом з мамою Брейді заснував благодійний фонд Brady's K9 Fund, який займається збором коштів на покупку куленепробивних жилетів для поліцейських і військових собак. Крім того, хлопчик завів сторінку на краудфандинговому майданчику GoFundMe) так він зібрав гроші на перші чотири жилети.

Зараз завдяки старанням Брейді 257 собак, які несуть службу у США, Канаді і навіть у Афганістані, захищені від куль. Усього йому вдалося зібрати понад 315 тисяч доларів.

Куратори собак, про яких подбав Брейді, дякують йому особисто або на сайті фонду. Хлопчик зізнався, що серед знайомих службових тварин у нього є фаворити, але одну собаку він любить понад усе: "Це поліцейський пес Бенні. Мене вразив його наставник – він розплакався, коли ми зустрілися. Звичайно, після цього ми потоваришували".

Тепер у Брейді новий проєкт: він вирішив заснувати собачий парк у місті Брансвік. Шість днів на тиждень там можуть гуляти власники домашніх тварин, а на один день парк буде закриватися, щоб куратори поліцейських собак тренували своїх підопічних.

Брейді сподівається, що своїми починаннями він зможе допомогти якомога більшій кількості чотириногих друзів.

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