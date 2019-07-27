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WhatsApp розробляє десктопний клієнт месенджера

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WhatsApp буде доступний не лише для смартфонів - фото 1
WhatsApp буде доступний не лише для смартфонів

Значна аудиторія WhatsApp змушена постійно користуватися смартфоном для листування. Повноцінного клієнта для комп'ютера або ноутбука у месенджера немає, а без наявності смартфона веб-версія додатка працювати не буде. Інсайдери запевняють, що творці сервісу серйозно взялися за виправлення цього.

За даними WABetaInfo, у Facebook зараз розробляють десктопну версію клієнта WhatsApp.

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Додаток буде передбачати роботу з декількома обліковими записами, а також можливість листуватися і зі смартфона, і з ПК – без необхідності перемикання акаунту.

Працюватиме додаток у рамках універсальної платформи Windows (UWP), завдяки чому буде досягнута кросплатформність клієнта.

Над новим додатком уже активно працюють - фото 344058
Над новим додатком уже активно працюють

Якщо вірити чуткам, то роботу над клієнтом завершать до кінця цього року. Крім того, у WABetaInfo відзначають, що реліз версії WhatsApp для iPad розробники змушені відсунути.

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Джерело: mspoweruser
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