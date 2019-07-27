WhatsApp розробляє десктопний клієнт месенджера

WhatsApp буде доступний не лише для смартфонів

Значна аудиторія WhatsApp змушена постійно користуватися смартфоном для листування. Повноцінного клієнта для комп'ютера або ноутбука у месенджера немає, а без наявності смартфона веб-версія додатка працювати не буде. Інсайдери запевняють, що творці сервісу серйозно взялися за виправлення цього.

За даними WABetaInfo, у Facebook зараз розробляють десктопну версію клієнта WhatsApp.

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Додаток буде передбачати роботу з декількома обліковими записами, а також можливість листуватися і зі смартфона, і з ПК – без необхідності перемикання акаунту.

Працюватиме додаток у рамках універсальної платформи Windows (UWP), завдяки чому буде досягнута кросплатформність клієнта.

Над новим додатком уже активно працюють

Якщо вірити чуткам, то роботу над клієнтом завершать до кінця цього року. Крім того, у WABetaInfo відзначають, що реліз версії WhatsApp для iPad розробники змушені відсунути.

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