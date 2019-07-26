Про що шкодує розробник Twitter: усі це роблять

Розробник Twitter Кріс Уетерелл дав відверте інтерв'ю. В ньому розповів, про що з того, що він зробив для соціальної мережі, він найбільше шкодує. Ви будете вражені!

За його словами, він шкодує про розробку кнопки ретвіт у сервісі мікроблогів Twitter. За його словами, репости стали причиною поширення цькування та фейків.

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Розробник розповів, що користувачі часто використовували "RT" на початку повідомлень, які вони цитували. Спеціальна кнопка замислювалася як зручний спосіб поширення інформації. Але вона швидко стала інструментом передачі фейків і додала у сервіс хаосу.

Їм було дуже легко наносити шкоду репутації людей, які їм не подобаються. Запитайте будь-яку людину, яку тоді травили, – ретвіти допомагали побудувати неправдиву картину про особу швидше, ніж та могла відповісти... – розповідає Кріс Уетерелл.

Twitter став майданчиком цькування

Слідом за Twitter інші компанії почали впроваджувати функцію репосту. Так, Facebook представив свою кнопку у 2012 році.

Twitter працює над обмеженням цькування у соціальній мережі. Нещодавно вони почали видаляти твіти, що ображають представників релігійних груп.

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