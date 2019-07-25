Google видалить з Chrome підозрілі розширення, які збирають ваші персональні дані

Компанія Google видалить з Chrome Web Store розширення, що збирають зайву інформацію про активність користувачів. Як повідомляється, всі підозрілі програми будуть прибрані з магазину.

Google запропонувала всім розробникам змінити політику конфіденційності своїх розширень відповідно до вимог до 15 жовтня 2019 року. Після цього розробники видалять з магазину всі неприйнятні додатки.

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Зміни політики конфіденційності вносяться відповідно до плану компанії під назвою Project Strobe. Він покликаний захистити персональні дані користувачів Google. Відзначається, що план зіграв ключову роль у виявленні уразливості закритого сервісу Google+, в якому стався витік даних 500 тисяч осіб.

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