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Google видалить з Chrome підозрілі розширення, які збирають ваші персональні дані
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Компанія Google видалить з Chrome Web Store розширення, що збирають зайву інформацію про активність користувачів. Як повідомляється, всі підозрілі програми будуть прибрані з магазину.
Google запропонувала всім розробникам змінити політику конфіденційності своїх розширень відповідно до вимог до 15 жовтня 2019 року. Після цього розробники видалять з магазину всі неприйнятні додатки.
І ще: Максимум безпеки: Google Chrome стане безпечнішим для користувачів
Зміни політики конфіденційності вносяться відповідно до плану компанії під назвою Project Strobe. Він покликаний захистити персональні дані користувачів Google. Відзначається, що план зіграв ключову роль у виявленні уразливості закритого сервісу Google+, в якому стався витік даних 500 тисяч осіб.
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