WhatsApp припиняє роботу на деяких гаджетах

Месенджер перестане бути доступним на деяких пристроях / Malavida

Месенджер WhatsApp вже став недоступний на деяких телефонах.

Месенджер WhatsApp стане недоступний на деяких пристроях. Зокрема, програма вже перестала працювати на ґаджетах з операційною системою Nokia Series 40.

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Розробники месенджера підтримували Nokia S40 до кінця 2018 року, проте з 1 січня цього року підтримка себе вичерпала. Також з 1 лютого 2019 року месенджер перестане бути доступним на пристроях з операційною системою Android 2.3.7.

Тим часом до тотального стеження жителів Китаю, очевидно, мають намір привчати буквально зі шкільної лави: як повідомляє китайське видання The Global Times, понад десять навчальних закладів у провінції Гуйчжоу і Гуансі-Чжуанському автономному районі тестують "розумну шкільну" форму.

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