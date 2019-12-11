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WhatsApp припинить працювати на мільйонах смартфонів у 2020 році

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WhatsApp припинить працювати на мільйонах смартфонів у 2020 році - фото 1

Месенджер WhatsApp перестане працювати на мільйонах смартфонів по всьому світу у 2020 році. Дізнайтеся причину.

З початку січня додаток припинять підтримувати гаджети з операційною системою ОС Windows Mobile, а з лютого – айфони з ОС iOS 8. Крім цього, месенджер не працюватиме також на смартфонах із застарілою операційною системою Android.

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Додається, що з лютого 2020 року не можна буде створювати нові акаунти користувачам з Android 2.3.7 і старше, а також iOS 7 і старше. Компанія заявила, що зосередить зусилля на "мобільних платформах, які використовує переважна більшість людей".

WhatsApp припинить працювати на мільйонах смартфонів у 2020 році - фото 373514

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Джерело: dailymail
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