WhatsApp припинить працювати на мільйонах смартфонів у 2020 році

Месенджер WhatsApp перестане працювати на мільйонах смартфонів по всьому світу у 2020 році. Дізнайтеся причину.

З початку січня додаток припинять підтримувати гаджети з операційною системою ОС Windows Mobile, а з лютого – айфони з ОС iOS 8. Крім цього, месенджер не працюватиме також на смартфонах із застарілою операційною системою Android.

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Додається, що з лютого 2020 року не можна буде створювати нові акаунти користувачам з Android 2.3.7 і старше, а також iOS 7 і старше. Компанія заявила, що зосередить зусилля на "мобільних платформах, які використовує переважна більшість людей".

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