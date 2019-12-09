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Гучне повернення: у мережі з'явилися характеристики Sony Xperia 3

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Новий смартфон від Sony вразить усіх - фото 1
Новий смартфон від Sony вразить усіх

У базі даних популярного тестового додатка Geekbench з'явився смартфон з модельним номером PM-1310, під яким, як стверджують джерела, ховається новий флагман компанії Sony. Технічні характеристики майбутньої новинки неабияк потішать фанатів бренду!

Йдеться про Sony Xperia 3, який, як видно на зображенні, оснащений однокристальною системою Snapdragon 865 і 12 ГБ оперативної пам'яті. Задля справедливості відзначимо, що Sony Xperia 1 отримав вдвічі менше оперативної пам'яті.

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Geekbench 4 використовує для назви материнської плати слово Kona, яке є кодовим позначенням чипа Snapdragon 865. Телефон працює під управлінням Android 10.

У однопоточному режимі Sony Xperia 3 набрав 4261 бал, а при використанні всіх ядер однокристальної системи Snapdragon 865 пристрій зміг набрати 13422 бали.

Гучне повернення: у мережі з'явилися характеристики Sony Xperia 3 - фото 373302

Раніше опубліковані рендери нового флагмана Sony демонстрували основну камеру, яка включає шість датчиків зображення.

Гучне повернення: у мережі з'явилися характеристики Sony Xperia 3 - фото 373301

Sony Xperia 3, імовірно, є одним з чотирьох флагманів, які Sony випустить в наступному році.

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Джерело: sumahoinfo
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