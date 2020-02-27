WhatsApp перестав бути найпопулярнішим додатком у світі: хто його випередив

Влітку 2018 року компанія ByteDance представила мобільний додаток, яке вже через півтора року став одним з найпопулярніших на Землі. Мова про сервіс створення коротких відео TikTok – йому вдалося посунути навіть "всемогутній" WhatsApp за кількістю завантажень за місяць.

За даними джерела, у січні 2020 року TikTok завантажили з App Store і Google Play 104 мільйони разів – більше, ніж найпопулярніший у світі месенджер. Враховувалися завантаження як оригінального мобільного застосування, так і Douyin – під такою назвою сервіс відомий у Китаї.

І ще: Як підготувати смартфон до продажу: покрокова інструкція від успішного продавця

У порівнянні з січнем 2019 року популярність TikTok у 2020-му зросла на 46%. Найбільшими ринками, де він користується шаленою популярністю, стали Індія, Бразилія та США. Аналітики також відзначають, що завантаження зі сторонніх магазинів додатків не враховувалися – у реальності їх число може бути набагато більше.

Сумарна кількість установок TikTok перевищило 1,82 мільярда і судячи з ситуації з динаміки, у лютому додаток може встановити новий рекорд і навіть обігнати WhatsApp за кількістю користувачів.

Глобальний дохід Douyin і Tiktok станом на січень 2020 року оцінюють у $ 28,6 мільйона. Найбільший прибуток генерують користувачі Китаю (84,5%) і США (10,1%). На думку експертів, зростання виторгу сприяла епідемія коронавірусу в Китаї, оскільки люди змушені проводити більше часу вдома зі смартфонами.

Читайте також: Історія успіху компанії BlackBerry: найцікавіше про виробника легендарних телефонів