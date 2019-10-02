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У WhatsApp з'явиться функція автоматичного видалення повідомлень

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У WhatsApp з'явиться нова функція - фото 1
У WhatsApp з'явиться нова функція / onedio

WhatsApp розробляє функцію автоматичного видалення повідомлень. Її виявив в бета-версії месенджера для Android портал Wabetainfo.

Функція дозволить автоматично видаляти з чатів всі повідомлення користувача через заданий проміжок часу. При цьому в діалозі не залишиться відміток, що з них щось видаляли.

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У бета-версії функція доступна тільки для групових чатів, а таймер можна налаштувати на 5 секунд або на годину. Зараз нововведення перебуває на ранній стадії розробки, коли воно стане доступним всім користувачам, поки неясно.

Функція автоматичного видалення повідомлень вже є в месенджері Telegram – там вона використовується в секретних чатах.

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У WhatsApp з'явиться функція автоматичного видалення повідомлень - фото 358874
У WhatsApp з'явиться функція автоматичного видалення повідомлень - фото 358872

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Джерело: wabetainfo
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