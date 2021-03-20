WEVC створили електричне авто, схоже на легендарний Porsche

Британська компанія Watt Electric Vehicle Company (WEVC) створила свою першу модель Coupe. З нею вони хочуть переосмислити преміальні електричні спорткари.

WEVC розповіли, що двомісний автомобіль з заднім приводом має замовлену підвіску з подвійними важелями, 16-дюймові колеса, важить менш як 1000 кг і у нього майже ідеальний розподіл ваги 50:50. Про це повідомили у Carscoops.

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Електричний двигун генерує 161 к. с., живиться від літій-іонної батареї потужністю 40 кВт-год, що забезпечить пробіг близько 370 км. До 100 км/год автомобіль розганяється не більше 5 секунд.

WEVC використовує власну модельну архітектуру електрокарів Paces, яка, за їхніми словами, буде в основі багатьох спеціалізованих пасажирських і комерційних авто нового покоління. Кузов Coupe натхненний Porsche 356a 1955 року. Однак панелі були перероблені з метою поліпшення аеродинаміки. Він також оснащений кондиціонером і функціоналом для смартфона.

WEVC продовжить розробку Coupe протягом наступних декількох місяців. Офіційний дебют відбудеться в кінці літа, а виробництво почнеться в листопаді. Всього створять 21 екземпляр. Електромобіль вже доступний для замовлення і коштує 81 250 фунтів стерлінгів. Поставки почнуться на початку 2022 року.

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