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SHUMEI переспівав легендарну пісню Володимира Івасюка 1977 року

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SHUMEI і Тіна Кароль - фото 1
SHUMEI і Тіна Кароль / Дім Звукозапису

Український співак SHUMEI у третьому випуску авторського проєкту Тіни Кароль "Дім звукозапису" записав кавер на трек Володимира Івасюка "У долі своя весна". Композиція вперше прозвучала 47 років тому.

У квітні Тіна Кароль створила музичний проєкт "Дім Звукозапису", який має подарувати нове життя тим пісням, які вже всі забули. Героєм третього випуску став співак SHUMEI.

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"Дім звукозапису" – це сучасне прочитання форматних вокальних шоу для аудиторії YouTube. Особливістю проєкту Тіни Кароль є те, що запрошена зірка має заспівати обрану для неї пісню наживо і з першого дубля. Таким чином співачка разом із гостями дасть "нове життя" несправедливо забутим українським пісням.

Можна сказати, що пісня насправді обрала мене, бо я знаю її ще з дитинства. Я виступав із нею на вокальних конкурсах. Ми обрали її не одразу, ми перебрали дуже багато композицій Івасюка, але зрештою якось прийшли до неї. Вона просто дуже близька мені, – уточнив виконавець. – По-перше, я навчаюсь у тій же Львівській музичній академії, де він навчався, ходжу тими самими сходами. Він дуже близький мені, його творчість мені близька. Я знаю багато людей, які його знали, які несли його труну, коли був його похорон.

Пісня "У долі своя весна" була написана 1977 року – в період тотального контролю української музики з боку репресивної радянської влади. У програмі також показали кадри чи не найпершого за всі радянські часи серйозного опору української молоді на фестивалі "Червона Рута". Однією з перших, хто виконав цю пісню, була Софія Ротару.

У випуск увійшло інтерв'ю зі звукорежисером Володимиром Замараєвим, який записував платівку Ротару з піснями Володимира Івасюка, а також бесіда з другом композитора Кирилом Стеценком та сценаристом фільму "Вусатий фанк" Віталієм Бардецьким.

Нагадаємо, що Тіна Кароль вже не вперше співпрацює з SHUMEI. Нещодавно вони випустили кліп на спільну пісню “Стерва”, який дуже сподобався шанувальникам.

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Джерело: Дім Звукозапису
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