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Wasteland Weekend 2019: фото з фестивалю у стилі Шаленого Макса

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Wasteland Weekend 2019: фотозвіт - фото 1
Wasteland Weekend 2019: фотозвіт

Щороку на постапокаліптичний фестиваль Wasteland Weekend у каліфорнійській пустелі приходять тисячі людей! Як пройшов у 2019 році незвичайний захід у стилі фільмів "Шалений Макс" – дивіться далі.

Близько 4 тисяч людей стали гостями Wasteland Weekend 2019, на створення якого надихнула серія фільмів про Шаленого Макса. Цей справді гарячий фестиваль відрізняється від інших тим, що абсолютно кожен учасник обов'язково повинен бути у костюмі! Навіть працівники та журналісти перевтілюються у справжніх воїнів, які намагаються вижити у постапокаліптичному світі.

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Цьогоріч фестиваль тривав з 25 по 29 вересня у пустелі Мохаве в Каліфорнії та відзначився яскравими живими виступами гуртів та ді-джеїв, перегонами на авто, конкурсами костюмів, кінопереглядами та багатьома іншими крутими подіями. Фотозвіт показує, що не лише Burning Man можна називати шаленим фестом!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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