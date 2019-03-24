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Warner Music уклав перший в історії музичний контракт з штучним інтелектом

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Нейромережа запише 20 альбомів - фото 1
Нейромережа запише 20 альбомів / viralnewsnow

Звукозаписна компанія Warner Music стала першим в світі лейблом, яка уклала контракт з штучним інтелектом – німецьким додатком для смартфона Endel. За угодою нейромережа повинна записати 20 альбомів.

Endel – спеціальна аудіосистема, яка за допомогою аналізу самопочуття користувача і показників навколишнього середовища допомагає розслабитися, сконцентруватися і поліпшити сон. Нейромережа формує індивідуальний звуковий ряд з урахуванням часу доби, погодних умов, а також місця розташування власника смартфона і його пульсу.

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На рахунку сервісу вже п'ять платівок: "Тиха ніч", "Дощова ніч", "Хмарний день", "Хмарна ніч" і "Туманний ранок". Прийдешні релізи штучний інтелект запише в стилях "концентрація" і "в дорозі".

Інвесторами альбомів виступили Amazon Alexa Fund і Jillionaire Major Lazer. "Ми створюємо персоналізовані аудіозаписи, але впевнені, що слухачам сподобаються і заздалегідь записані альбоми. Так ми зможемо продемонструвати силу музики і технологій", – зазначив творець Endel Олег Ставицький.

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Джерело: theguardian
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