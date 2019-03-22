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Microsoft показала "жорсткий диск" на основі ДНК
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Фахівці Microsoft у співпраці з дослідниками з Вашингтонського університету успішно завершили процес переведення цифрової інформації у ДНК і назад. Подібну методику практикують не вперше, але на відміну від попередніх експериментів, технологічній корпорації вдалося повністю автоматизувати процес.
У перспективі це може істотно скоротити обсяги звичних накопичувачів і розміри центрів обробки даних.
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Під час першого запуску прототип пристрою Microsoft успішно перевів у незвичайний формат слово HELLO. Апарат закодував біти (1 і 0) у послідовності ДНК (A, C, T, G), синтезував саму молекулу і зберіг її у вигляді рідини. Потім збережена ДНК була декодована назад у біти після обробки спеціальними реагентами. На кодування та розшифровку запису об'ємом 5 байтів прилад витратив 21 години, але дослідники заявили, що вже знайшли спосіб скоротити цей час на 10-12 годин.
У нуклеотидній формі "рідка" версія слова HELLO "відняла" всього 4 мкг з приблизно 1 мг синтезованої ДНК. За підрахунками фахівців, такий метод дозволить вмістити всю інформацію, що зберігається у великому центрі обробки даних, у накопичувач розміром трохи більше кількох гральних кубиків. Відзначається і висока надійність таких "дисків": як вказує Microsoft, деякі зразки ДНК зберігалися протягом десятків тисяч років, наприклад, в бивнях мамонтів.
Наразі дослідники працюють над зниженням вартості обладнання для автоматизованого запису інформації в ДНК. Раніше повідомлялося, що корпорація планує створення системи зберігання інформації на основі ДНК вже до кінця поточного десятиліття.
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