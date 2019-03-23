Забудьки будуть раді: Panasonic представив крутий гаджет

Компанія Panasonic у рамках виставки Slush Tokyo 2019 представила пристрій Hitokoe. Новий гаджет допоможе не піти з дому без парасольки, гаманця або контейнера з обідом. Як на нас, то це просто геніально!

Як повідомляється, система Hitokoe складається з контрольної панелі, яка встановлюється в передпокої, RFID-міток з QR-кодами і додатку на смартфоні. Мітки кріпляться до будь-яких предметів, які людина може забути, і реєструються в додатку через сканування камерою телефону QR-коду.

І ще:

Для кожного предмета можна вибрати один з трьох сценаріїв в залежності від того, чи потрібен він щодня, тільки в певні дні або при певних погодних умовах (про них система "дізнається" з інтернету).

Наприклад, якщо у дитини в школі в певний день заняття з фізкультури, Hitokoe нагадає не забути спортивну форму і кросівки. Попередження видається голосом через динамік контрольної панелі.

Згодом розробники гаджета планують вдосконалити рішення, під'єднавши до системи сервіс моніторингу пробок, щоб враховувати можливі затримки в дорозі – і навчивши її "спілкуватися" з побутовою технікою, щоб, наприклад, точно знати, чи вимкнена праска або плита.

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