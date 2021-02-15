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Amazon закриває один зі своїх популярних комедійних серіалів

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Кадр з серіалу - фото 1
Кадр з серіалу

Сервіс Amazon Prime Video вирішив не продовжувати на другий сезон комедійний серіал Шукачі правди. Про це в Instagram повідомив шанувальникам Нік Фрост, який є і творцем кінострічки.

Британський актор зізнався, що дуже засмучений тим, що серіал довелося закрити і порівняв завершення комедійного проєкту з "ударом по яйцях".

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Нік Фрост зазначив, що разом з командою дуже багато вклав у цей серіал і йому шкода закінчувати все на незавершеній ноті. За словами творця "Шукачів правди" глядачі не дізнаються багато цікавих історій про привидів, які планували показати в наступному сезоні.

Відзначимо, що британський серіал стартував в жовтні 2020 року і розповідав про групу людей, яка подорожувала по Великобританії і займалася дослідженням паранормальних явищ. За допомогою обладнання, яке герої кінострічки створили самостійно, вони вивчали покинуті будинки, госпіталі, церкви, щоб відшукати привидів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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