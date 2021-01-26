Warner Bros. хоче зняти серіал про Гаррі Поттера

Американська телекомпанія HBO разом з кіностудією Warner Bros. випустить серіал за мотивами пригод чарівника Гаррі Поттера. Але втіленню проєкту у життя можуть перешкодити кілька обставин.

Проєкт поки перебуває на ранній стадії розробки, його концепція тільки опрацьовується. Також ведуться переговори з можливими сценаристами. Відзначається, що ніяких конкретних угод укладено ще не було.

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"Для реалізації проєкт існують кілька перешкод. По-перше, ідею серіалу повинна схвалити автор книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг. Крім того, потрібно отримати згоду компанії NBCUniversal, що володіє правами на трансляцію контенту, пов'язаного з образом чарівника", – пише видання.

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