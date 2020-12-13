Перше видання книги про Гаррі Поттера продали за чималі гроші: названа сума

Перше видання книги письменниці Джоан Роулінг "Гаррі Поттер і філософський камінь" було продано на аукціоні Hansons Auctioneers. Ця книга входила до 500 примірників у твердій палітурці, надрукованих у 1997 році.

Як відомо, книга "Гаррі Поттер і філософський камінь" була одна з 500 примірників у твердій палітурці, надрукованих у 1997 році, до того як сага Джоан Роулінг стала популярною. У той час ці копії продавалися по 10,99 фунта стерлінгів. 300 з них були відправлені в школи і бібліотеки, інші потрапили у вільний продаж. Зараз же видання було продане за близько 90 тисяч доларів.

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Ще одна книга першого видання була продана на аукціоні за 50 тисяч фунтів. Мешканка англійського міста Блекпул Шарлотта Рамзі випадково знайшла екземпляр першого видання "Гаррі Поттера" під час прибирання – мати дівчини розбирала старі речі, які хотіла продати за 50 пенсів.

Тепер Шарлотта планує частину грошей вкласти в своє майбутнє весілля, а частину віддати матері на покупку нового будинку.

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